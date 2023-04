Baierbrunn (ots) -Sie gehört zu den bekanntesten Wissensvermittlerinnen Deutschlands - und das ist auch kein Wunder. Denn Dr. Mai Thi Nguyen-Kim schafft es in ihren Büchern, Videos und Sendungen, komplexe Themen unterhaltsam und verständlich zu erklären. Im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" verrät sie, warum ihr diese Wissensvermittlung genauso wichtig ist wie die Forschung selbst: Wir brauchen mehr naturwissenschaftliche Allgemeinbildung."Es gab lange die falsche Vorstellung, die Naturwissenschaften hätten nicht so viel mit dem echten Leben zu tun. Für mich als Chemikerin ist die Chemie eine sehr lebensnahe Wissenschaft. Backen zum Beispiel ist Chemie! Aber das Klischee aus der Schule 'Das brauch ich doch nie wieder' ist bei den Naturwissenschaften leider sehr ausgeprägt."Doch es gibt auch Themen, die die Chemikerin gar nicht interessieren, z.B. Fußball. Sie stellt aber fest: "Je mehr ich weiß, desto mehr interessiert es mich dann doch. Dann ertappe ich mich bei der Nachfrage, wie das Spiel gestern eigentlich ausgegangen ist."Auch mal zuzugeben, dass man sich in einem Bereich nicht so gut auskennt, findet Nguyen-Kim wichtig: "Das sage ich sehr oft! Ich bin erstaunt über viele Anfragen, die ich bekomme und frage mich: Woher soll ich das denn jetzt wissen?"Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Apotheken Umschau 4A/2023.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4A/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/), Twitter (https://twitter.com/AU_de) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5482675