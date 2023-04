Vor rund zwei Jahren ist der Kryptobörsenbetreiber Coinbase mit Pauken und Trompeten an die Börse gegangen. Anfänglich war die Euphorie riesig, doch spätestens durch den langen, eisigen Kryptowinter im vergangenen Jahr hat sich die Begeisterung deutlich abgekühlt. Seit dem Tief zu Jahresanfang geht es mit dem Kurs aber zumindest wieder bergauf.Am 14. April 2021 feierte Coinbase per Direct Listing ein fulminantes Debüt an der New Yorker Börse. Ausgehend vom vorher festgelegten Referenzkurs von 250 ...

