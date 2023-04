München (ots) -Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den 1. Tabellenplatz! Berlin gewinnt gegen den Sechsten Göttingen und bleibt an Bonn dran. "Wir spielen guten Basketball. Es fühlt sich gut an im Moment. Wir waren über 40 Minuten voll fokussiert", analysiert Louis Olinde. Bonn überzeugt auch beim 87:76 in Oldenburg - "nach einem extrem physischen Spiel", bleibt Erster. Ganz unten holt Braunschweig "big Points" im Abstiegskampf - 101:89-Sieg gegen Bayreuth. Für den Letzten wird der Kampf um den Klassenerhalt immer schwieriger, auch weil Frankfurt beim 99:77 in Rostock das Siegen wieder entdeckt hat. "Wir brauchen Hilfe von allen Seiten. Braunschweig spielte ohne den besten Point Guard und die haben uns trotzdem abgezockt. Wir müssen das, was wir trainieren, einfach auch umsetzen", fordert Bayreuths Trainer Mladen Drijencic: "Die Jungs schaffen es nicht, in der stressigen Situation cool zu bleiben." Im direkten Duell der beiden EuroCup-Achtelfinalisten unterstreicht Ulm gegen Hamburg seinen Aufwärtstrend deutlich: 112:78. Ulm hat am Mittwoch (ab 19.15 Uhr live) gute Chancen, gegen Podgorica (Montenegro) das Viertelfinale zu erreichen. Hamburg muss morgen ab 17.50 Uhr beim ukrainischen Top-Klub Slobozhanske antreten. Beide Spiele live bei MagentaSport. Der jeweilige Sieger erreichen das Viertelfinale, das kommende Woche ausgetragen wird.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des 27.Spieltages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es heute Abend mit den Würzburg Baskets gegen den FC Bayern München - live ab 17.45 Uhr bei MagentaSport.ALBA Berlin - BG Göttingen 91:78Berlin schlägt Göttingen mit 91:78. Damit bleibt ALBA auf Augenhöhe mit Tabellenführer Bonn und der Kampf um die Tabellenspitze geht weiter. Immerhin: die Berliner sind schon für die Playoffs qualifiziert. Für die Berliner ist es zudem der 25. Saisonsieg. Göttingen rutscht auf den 6. Platz ab, hat die Playoffs aber fest im Blick.Johannes Thiemann, 14 Punkte, Berlin: "Wir waren zur Pause nur mit einem Punkt vorne. Das haben wir nicht so clever gemacht. Natürlich haben die auch toughe Würfe getroffen. 40 Prozent Dreier sind zur Pause zu viel. In der 2. Halbzeit haben wir es besser gemacht. Ich glaube, es ist schwierig über 40 Minuten so gut zu spielen. Ich glaube, deswegen haben wir gewonnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3dIdzVBS3pDb2VVN21OUnRHd282M0RzbzhhK0ErVjRLRzZEZWlHVnZjOD0=Louis Olinde, 10 Punkte, Berlin: "Es läuft gut. Wir haben anstrengende Wochen hinter uns und sind auch noch in anstrengenden Wochen drin. Wir haben die Ergebnisse, die wir haben wollen. Wir spielen guten Basketball. Es fühlt sich gut an im Moment. Wir waren über 40 Minuten voll fokussiert. Wir haben gut angefangen und sind mit viel Energie rausgekommen. Wir haben das Level über 40 Minuten gehalten und sind dann weggezogen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=allQd2h1ekRkWGRNMU1YRXJIT1lUM043V0RyU0xIdEwrWFRBQjVvQU9lND0=Till Pape, 13 Punkte Göttingen: "Dass Mark Smith rausgegangen ist (2 unsportliche Fouls), hat uns wehgetan. Er hat eine überragende 1. Halbzeit gespielt. Ich glaube, dass wir das Beste draus gemacht haben. Das können wir durchaus mitnehmen. Wir haben zu viele einfache Dinge abgegeben. Wir waren dann nicht mehr so drin wie davor. Wurfpech kommt dann auch dazu."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MnBwYiswbGpmZWU0Y01HeWFNTzVrTHgxMERpVEtkWGoxd0htbkFqSkhQTT0=Rostock Seawolves - Fraport Skyliners 77:99Frankfurt sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Immerhin 2 der vergangenen 4 Spiele konnten die Frankfurter gewinnen. Für den Aufsteiger aus Rostock ein Dämpfer im Kampf um die Playoffs, denen momentan auch die Konstanz fehlt, um eine Serie zu starten.Laurinas Beliauskas, 16 Punkte, gab sein Comeback für Frankfurt: "Das war ein wichtiges Spiel. Wir haben trotzdem noch einen weiten Weg vor uns. Wir müssen einfach so weiter machen. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent. Ich habe mich aber bereit gefühlt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2FQZTJCaUF4ZFppWWJjcHVwSkVteDFUUTZLdUlSNjhVcllhVDY4Uy9zOD0=Elias Valtonen, 7 Punkte, Rostock: "Es war ein schweres Spiel. Sie haben den Ball gut bewegt, da haben wir mit Pick and Roll keine Antwort gefunden. Wir wissen, dass wir eine gute Saison spielen, aber es gibt immer Höhen und Tiefen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QzBhUlFkTkhxVkxmTmFuVGk4eGJMQTVES3padjNtT1ZTQlJ5R2phK1NmWT0=EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn 76:87Die Siegesserie geht zumindest in der BBL für Bonn weiter. Nach der knappen 76:77-Niederlage in der Champions League gewinnt Bonn gegen Oldenburg mit 87:76. Für Oldenburg war es bereits die 3. Niederlage in Serie. Die Baskets stehen aber auf dem 4. Platz und steuern direkt auf die Playoffs zu. Bonn ist dafür bereits qualifiziert.Sebastian Herrera, 18 Punkte, Bonn: "Das war ein extrem physisches Spiel. Oldenburg kam mit voller Energie raus. Die haben uns auf jeden Fall überrascht. Das ist auch eine tolle Mannschaft, die sehr kämpferisch ist. Es war ein Kampf für uns, den haben wir in der 2. Halbzeit angenommen. Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXZWS0FZTjRJenlPdTVjTmNTblZZZEIyN0swdERsZlpTcUlCTnkzZmJJWT0=Trey Drechsel, 22 Punkte, Oldenburg: "Nach den letzten beiden Spielen haben wir gegen Bayreuth und Heidelberg unsere Identität ein bisschen verloren. Auch wenn wir verloren haben, haben wir uns auf die richtigen Dinge fokussiert. Wir haben das kontrolliert, was wir kontrollieren konnten. Bonn ist eine gute Mannschaft. Sie haben zum Ende richtig Gas gegeben und die Würfe getroffen. Ich bin aber stolz auf meine Mannschaft. Wir haben die Antwort mit der richtigen Mentalität gegeben.Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L2RDRU1lTXFidzlpUGd2WmxicE92bFhpRldycDBpSGRwdzRKc2dlZTdxbz0=Basketball Löwen Braunschweig - medi Bayreuth 101:89Braunschweig sichert sich einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen Bayreuth. Die Braunschweiger dominieren von Beginn an die Partie und geben die Führung zu keinem Zeitpunkt ab. Bayreuth bleibt Tabellenletzter und kassiert die 22. Niederlage.David Krämer, 23 Punkte, Braunschweig: "Der Stein ist gar nicht so groß, aber es fällt schon ein Stein vom Herzen. Wir haben noch sieben Spiele und sehr gute Gegner vor uns. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten. Es kann noch viel passieren."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TVZCUzRtRGJYZWpjWndxZWJmcktkajd6VlAwK3NNV2NLWmk2Y28vaGNzMD0=Mladen Drijencic, Trainer Bayreuth: "Wenn man die Effektivität und das Scoring der jeweiligen Schlüsselspieler vergleicht, sieht man, woran es gelegen hat. Die HeimMannschaft hat 65 Prozent Treffer aus dem 2-Punkte-Bereich. Wir schaffen es nicht mehr als 3 Mal über das gesamte Spiel den Ball zu unserem großen Mann zu bekommen. Braunschweig hat ihr Spiel umgesetzt. Wir haben das nicht gemacht. Die Jungs schaffen es nicht, in der stressigen Situation cool zu bleiben. Sie schaffen es dann auch nicht im System zu bleiben. Das ist auch einer der Gründe für unsere Situation."Was muss für den Klassenerhalt passieren? "Wir brauchen Hilfe von allen Seiten. Braunschweig spielte ohne den besten Point Guard und die haben uns trotzdem abgezockt. Wir müssen versuchen, die restlichen Spiele in unsere Halle in Bayreuth zu verlegen. Wir müssen das, was wir trainieren, einfach auch umsetzen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z1JCVUxlSk1PcmxRYVMrQUYwaElaSXYveUNJdFk4VEozbGcwdDFtVUdTYz0=Basketball live bei MagentaSport:Montag, 10.04.2023Ab 17.45 Uhr: Würzburg Baskets - FC Bayern MünchenDienstag, 11.04.2023EuroCup- Achtelfinale:Ab 17.50 Uhr: Prometey Slobozhanske - Veolia Towers HamburgBBLAb 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - ALBA Berlin, BG Göttingen - EWE Baskets OldenburgMittwoch, 12.04.2023BBLAb 18.45 Uhr: Brose Bamberg - MHP RIESEN LudwigsburgEuroCup - AchtelfinaleAb 19.15 Uhr: ratiopharm Ulm - Buducnost VOLI Podgorica