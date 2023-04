DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die asiatischen Börsen zu Wochenbeginn gezeigt. Allerdings fand wegen Ostern in Australien und Hongkong kein Handel statt. Im Fokus stand vor allem der US-Arbeitsmarktbericht, der am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Dieser zeigte eine weitere Abkühlung im Vergleich zum Vormonat. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums wurden im März 236.000 neue Jobs geschaffen, was leicht unter der Prognose der Volkswirte einer Zunahme um 238.000 Stellen lag. Im Februar wurden revidiert 326.000 Stellen geschaffen, im Januar 472.000. Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im März auf 3,5 von 3,6 Prozent, während Ökonomen eine Quote auf dem Niveau des Vormonats erwartet hatten.

Die Bank of America (BoA) ist der Ansicht, dass die US-Notenbank nach dem Arbeitsmarktbericht die Zinsen auch im Mai um 25 Basispunkte anheben dürfte. Im Anschluss rechnen die Analysten allerdings mit einer Zinspause. Sie sehen aktuell den Zinsgipfel bei 5,0 bis 5,25 Prozent. "Die Fed wird bis zu ihrer Juni-Sitzung eine gute Menge an Daten für das 2. Quartal haben, die eine Pause bei den Zinserhöhungen rechtfertigen sollten", so die Experten.

Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,4 Prozent auf 27.664 Punkte nach oben. Allerdings konnte der Index zwischenzeitliche höhere Stände nicht behaupten. Unterstützung kam auch vom etwas schwächeren Yen, der gegenüber dem Dollar nach dem US-Arbeitsmarktbericht leicht nachgab. Der Dollar kletterte auf 132,36 Yen, nach 132,17 Yen am Freitagabend. Dies stützte vor allem Exportwerte. So legten die Aktien von Sony um 1,0 Prozent zu, Nissan Motor gewannen 0,9 Prozent und Toyota Motor stiegen um 0,5 Prozent.

In Seoul ging es für den Kospi um 0,9 Prozent nach oben. Hier waren vor allem Aktien von Batterie-Herstellern gesucht. Die Titel von LG Energy Solution und Samsung SDI stiegen um 2,8 bzw. 1,5 Prozent. Die Aktien von SK Innovation, Muttergesellschaft des Batterieherstellers SK On, gewannen 7,7 Prozent. Der US-Elektroautohersteller Tesla plant Berichten chinesischer Staatsmedien zufolge den Bau eines neuen Batteriewerks in Schanghai. Dies schürte Hoffnungen auf weitere Investitionen in diesem Bereich, hieß es.

Bei der am Dienstag anstehenden Zinsentscheidung der Bank of Korea rechnen Teilnehmer mit einer Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus.

Der Schanghai-Composite verlor dagegen nach anfänglichen Gewinnen 0,4 Prozent. Hier belasteten die weiter zunehmenden Spannungen um Taiwan, die negative Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen China und den USA haben. Bei den Einzelwerten standen zwei Börsengänge im Fokus. Die Aktien des Elektronikvertriebsspezialisten Shenzhen CECport Technologies stiegen um mehr als das Dreifache und die Papiere von Citic Metal erhöhten sich um mehr als 70 Prozent. Es waren die ersten beiden Börsengänge nach der Überarbeitung der IPO-Rahmenbedingungen durch die chinesische Regierung.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG Nikkei-225 (Tokio) 27.633,66 +0,4% +5,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.512,08 +0,9% +12,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.315,36 -0,4% +7,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG Taiex (Taiwan) 15.876,17 +0,3% +12,3% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.292,29 -0,2% +1,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.428,10 +0,1% -4,6% 11:00 BSE (Mumbai) 59.832,97 0% -1,7% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,0910 +0,1% 1,0901 1,0916 +1,9% EUR/JPY 144,50 +0,3% 144,11 143,37 +3,0% EUR/GBP 0,8782 +0,0% 0,8779 0,8750 -0,8% GBP/USD 1,2422 -0,0% 1,2423 1,2475 +2,7% USD/JPY 132,43 +0,2% 132,16 131,36 +1,0% USD/KRW 1.319,01 0% 1.319,01 1.318,10 +4,5% USD/CNY 6,8731 -0,0% 6,8758 6,8740 -0,4% USD/CNH 6,8762 +0,0% 6,8762 6,8767 -0,8% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6672 +0,1% 0,6665 0,6704 -2,1% NZD/USD 0,6245 -0,1% 0,6254 0,6290 -1,7% Bitcoin BTC/USD 28.300,53 -0,6% 28.462,20 28.060,74 +70,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,79 80,7 +0,1% +0,09 +0,4% Brent/ICE 85,20 85,12 +0,1% +0,08 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.996,15 2.008,35 -0,6% -12,20 +9,5% Silber (Spot) 24,80 25,03 -0,9% -0,23 +3,5% Platin (Spot) 1.006,25 1.011,40 -0,5% -5,15 -5,8% Kupfer-Future 4,01 4,02 -0,2% -0,01 +5,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

