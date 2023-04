Leipzig (ots) -Der Mitteldeutsche Rundfunk setzt seine erfolgreiche Kooperation mit dem Internationalen Kurzfilmfestival Dresden fort und stiftet auch 2023 den Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb. Zudem unterstützt der MDR das Kurzfilm-Open-Air-Kino auf dem Dresdner Neumarkt und zeigt zwischen dem 11. und 21. April - dem Anlass entsprechend - unter dem Motto "MDR SHORTS" ausgewählte Kurzfilme im MDR-Fernsehen und der ARDMediathek. Darüber hinaus sendet das MDR-Fernsehen auch in diesem Jahr eine MDR-Kurzfilmnacht.April ist in Mitteldeutschland Kurzfilmzeit. Die beiden mitteldeutschen Kurzfilmfestivals "Kurzsuechtig" in Leipzig und Filmfest Dresden sind wichtige Termine im Festivalkalender und präsentieren Kurzfilme aus der Region und der ganzen Welt. "Kurzsuechtig" feiert 2023 sein 20. Jubiläum, das Filmfest Dresden bereits 35 Jahre. Der MDR nimmt dies zum Anlass, um den Kurzfilm und besonders die Kurzfilmszene Mitteldeutschlands in seinem Programm zu feiern.Gemeinsam stark für den Kurzfilm"Gemeinsam mit dem Filmfest Dresden macht sich der MDR auch in diesem Jahr stark für das kurze Format und die Vernetzung innerhalb der mitteldeutschen Filmbranche", so MDR-Intendantin Karola Wille. "Der Kurzfilm ist seit 2004 fester und unverzichtbarer Bestandteil im MDR-Angebot. Wir zeigen mehrmals im Jahr sowohl in der ARD Mediathek als auch in unserem MDR-Fernsehen verschiedene Kurzfilmnächte wie etwa 'Die Lange Nacht des kurzen Animationsfilms' und die 'MDR-Kurzfilmnacht'. Außerdem produziert der Mitteldeutsche Rundfunk das monatliche Kurzfilm-Magazin 'unicato', das einzigartig in der ARD ist", betont Karola Wille, die auch Filmintendantin der ARD ist.Karola Wille wird am 22. April den vom MDR gestifteten und mit 4000 Euro dotierten "Goldenen Reiter" des Publikums im Nationalen Wettbewerb überreichen.Das 35. Filmfest Dresden findet vom 18. bis 23. April 2023 statt und bietet Kurzfilmfans aus dem In- und Ausland sowie Fachbesuchern zahlreiche Vorstellungen, Events und Sonderprogramme. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema "Anti-Rassismus"."MDR SHORTS": 20 Jahre "Kurzsuechtig"Vom 11. bis 16. April 2023 treffen sich zum 20. Mal alle "Kurzsuechtigen" in Leipzig. "Kurzsuechtig" ist das einzige Festival speziell für Kurzfilme und Filmeschaffende aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In einer Retrospektive präsentiert das MDR-Fernsehen am Dienstag, 11. April, ab 23.45 Uhr drei Highlights aus 20 Jahren "Kurzsuechtig" - mit dabei "Von Hunden und Pferden" (2011), preisgekrönter Abschlussfilm des Leipziger Regisseurs Thomas Stuber, der auf einer Kurzgeschichte von Clemens Meyer basiert."MDR SHORTS": Kurzfilme aus Mitteldeutschland - Themenschwerpunkt am 13. AprilDer TV-Themenschwerpunkt am Donnerstag, 13. April, ab 23.40 Uhr stellt junge Filmtalente vor und zeigt, wie vielfältig Kurzfilme aus Mitteldeutschland sind.Den Auftakt für die Themenstrecke im MDR-Programm macht der Kurzfilm "Drübenland" (2019) von Arne Kohlweyer. Der teilweise autobiografische Film spielt in Halle und erzählt den Mauerfall 1989 aus Sicht des neunjährigen Marko, eines Wendekinds. In seinem Debüt-Roman "Ostkind" erzählt Arne Kohlweyer die Geschichte von Marko weiter. Zu sehen sind darüber hinaus die Kurzfilme von zwei Regisseurinnen aus Leipzig: "Der Hauptgewinn" (2020) von Alice von Gwinner sowie "Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (2020) von Amelie Befeldt sowie der Animationsfilm "Obervogelgesang" (2020) von Elisabeth Weinberger und Ferdinand Ehrhardt."MDR SHORTS": Kurzfilme für KinderAm Sonnabend, 15. April, heißt es ab 06.50 Uhr: Kurzfilme für Kinder. Um 07.15 Uhr ist die TV-Premiere von "Oliver auf Kammerjagd" (2021) zu sehen: Der Kinderfilm ist der Abschlussfilm von Mirko Muhshoff und Kai Zwettler (Drehbuch & Regie), die beide Medienkunst an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert haben. Olivers Geschichte entführt das Publikum in die Sagenwelt Mitteldeutschlands. Dafür kombinieren Muhshoff und Zwettler Realfilm mit 2D-Animation und idyllische Kleinstadt-Fassaden in Thüringen mit animierten Elementen, inspiriert von japanischen Anime-Filmen. Der Film feierte Premiere beim Bundesfestival junger Film 2022.MDR-Kurzfilmnacht "Kurz & gut!"Auch in diesem Jahr gibt es anlässlich des Filmfests Dresden eine MDR-Kurzfilmnacht. Unter dem Motto "Kurz & gut!" sind fünf aufregende und preisgekrönte MDR-Erstsendungen und TV-Premieren zu sehen - in der Nacht vom 21. zum 22. April. Mit dabei sind auch zwei Gewinner-Filme des Filmfests Dresden 2022. Alle Filme sind darüber hinaus in der ARD Mediathek abrufbar."Fluffy Tales", 2022, TV-PremiereRegie: Alison KuhnElla (Alexandra Sagurna) arbeitet als Model und soll bei einem Werbe-Shooting für ein neues Hundefutter kurzerhand die Rolle des Hundes übernehmen. "Fluffy Tales" überzeugte im Regionalen Wettbewerb bei der Mitteldeutschen Filmnacht das Publikum und war einer der Preisträger des Filmfests Dresden 2022."Nicht die 80er", 2022, TV-PremiereRegie: Marleen ValienWährend ihres ersten Dates, erfährt Lucy (Deniz Orta), dass Anton (Merlin Rose) HIV-positiv ist und muss feststellen, dass sie lange nicht so aufgeklärt ist, wie sie gern wäre. "Nicht die 80er" feierte Premiere beim Max Ophüls Preis 2022 und gewann 2022 den MDR-Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb beim Filmfest Dresden."Proll!", 2021, MDR-PremiereDer Berliner Theater-Regisseur Adrian Figueroa beobachtet in seinem fiktionalen Kurzfilm den Arbeitsalltag im Niedriglohnsektor. "Proll!" gewann unter anderem den Deutschen Kurzfilmpreis 2021."27 Schritte", 2021, TV-PremiereIn "27 Schritte" erzählt die aus Chemnitz stammende Regisseurin Andrea Schramm vom Trauern während des ersten Corona-Lockdowns im März 2020. Ein sehr persönlicher Film, der wie durch ein Brennglas eine Zeit porträtiert, die uns alle geprägt hat.Affenmädchen, 2020, TV-PremiereRegie: Isabelle Caps-KuhnWarum ist es plötzlich so wichtig ist, ob man ein Junge oder ein Mädchen ist?, fragt die 10-Jährige Alva ... Der Film gewann den Kurzfilmpreis beim Kinderfilmfestival Schlingel 2021.Weiterführende Informationen zu "MDR SHORTS" und "Kurz und gut!" gibt es hier: MDR SHORTS - Kurzfilm Special April 2023 | MDR.DE (https://www.mdr.de/tv/programm/mdr-shorts100.html)Das Filmfest Dresden in den MDR-ProgrammenIm "Aufgefallen"-Podcast (https://www.mdr.de/sachsenradio/podcast/aufgefallen/audios-aufgefallen-100.html) von MDR SACHSEN ist Stephan Bischof im Gespräch mit Festivalleiterin Sylke Gottlebe - abrufbar ab Montag, 17. April, 17.00 Uhr. Darüber hinaus widmet sich das Kulturmagazin des Sachsenradios am 17. April zwischen 20.00 und 23.00 Uhr dem Filmfest.Zum Festivalauftakt am 18. April widmet sich MDR KULTUR in seinem Tagesprogramm umfassend dem Filmfest Dresden. Geplant sind Gespräche unter anderem mit der Co-Festivalleitern Anne Gaschütz zur Situation des Festival und zu den Besonderheiten des 35. Jahrgangs. Zudem richtet sich in einem "Spezial" an diesem Tag ab 18.05 Uhr der Blick auf die aktuellen Sonderprogramme - etwa zum Schwerpunkthema Anti-Rassismus. Unter www.mdr-kultur.de erfahren Nutzerinnen und Nutzer außerdem Wissenswertes zum Filmfest und dürfen sich auf persönliche Filmempfehlungen des Festival-Teams freuen.