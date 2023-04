Goldene Zeiten für Anleger: Calibre Mining wird in diesem Jahr eine der besseren Wachstumsgeschichten des gesamten Goldsektors sein

Anzeige / Werbung

Spottbillige Bewertung für einen Goldproduzenten von mehr als 260.000 Unzen mit einer Pipeline, die auf mehr als 350.000 Unzen pro Jahr ausgebaut werden könnte.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldsektor ist ein beliebter Fokusbereich für Anleger, die einen sicheren Hafen für ihre Investitionen suchen. Als Edelmetall gilt Gold seit langem als verlässlicher Wertaufbewahrer, und sein Preis wird oft als Barometer für globale wirtschaftliche und politische Unsicherheiten angesehen. In den letzten Jahren war der Goldpreis volatil, angetrieben von einer Reihe von Faktoren, darunter Zinssätze, Inflation, Währungsbewegungen und geopolitische Spannungen.

Die Investition in Goldminenaktien kann für Anleger eine effektive Möglichkeit sein, sich im Goldsektor zu engagieren.

Indem Sie zusätzlich zu Ihren anderen Investitionen etwas Geld in Aktien von Goldproduzenten investieren, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Geld wächst.

Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) ist einer dieser Goldproduzenten mit der besten Performance in diesem Jahr, mit einem Anstieg von über 60 % seit Jahresbeginn!

In der letzten Woche veröffentlichte Calibre Mining seine Betriebsergebnisse für das erste Quartal, und was für welche:

Calibre Mining liefert Rekord-Goldproduktion von 65.750 oz im 1. Quartal

Kommen wir direkt zu den Höhepunkten:

Konsolidierte vierteljährliche Goldproduktion von 65.750 Unzen und Goldverkauf von 65.770 Unzen:

Steigerung der Goldproduktion um 27 % im Vergleich zum Q1 2022 (51.898 Unzen);

Nicaragua-Goldproduktion von 54.997 Unzen und Nevada-Goldproduktion von 10.753 Unzen;

Die konsolidierten Mineralreserven 2022 stiegen seit der Übernahme im Jahr 2019 um 370 % auf 1.346.000 Unzen Gold

Der Gehalt der Mineralreserven in Nicaragua stieg um 16 % auf 1.082.000 Unzen mit einem Gehalt von 5,37 g/t Gold;

Die Mineralreserven von Nevada stiegen um 23 % auf 264.000 Unzen mit einem Gehalt von 0,37 g/t Gold;

Die konsolidierten M&I-Mineralressourcen für 2022 wurden auf 4.603.000 Unzen Gold erhöht

Der hochgradige Abbau im Tagebau Pavon Central begann früher als geplant mit einer durchschnittlichen Lieferrate von 1.000 Tonnen pro Tag an die Mühle Libertad

Fortsetzung der Erweiterung der hochgradigen Goldentdeckung bei Panteon North und entlang des VTEM-Goldkorridors innerhalb des Limon-Komplexes

17,45 g/t Au auf 4,1 Metern geschätzter wahrer Breite ("ETW"), einschließlich 38,45 g/t Au auf 1,8 Metern ETW;

29,68 g/t Au über 4,3 Meter ETW;

Die erste Reservenschätzung von Panteon North fügte 244.000 Unzen mit 9,4 g/t Gold zur Mineralreservenerklärung 2022 des Unternehmens hinzu

Neue "Coyote"-Entdeckung in der Pan-Mine in Nevada deutet auf das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in Richtung Süden hin

1,36 g/t Au auf 13,7 Metern, einschließlich 2,78 g/t Au auf 4,6 Metern;

Die Bohrergebnisse der Phase 1 auf dem Projekt Golden Eagle im Bundesstaat Washington bestätigen ein robustes Mineralsystem mit konsistenten Goldgehalten über weite Strecken

4,30 g/t Au auf 92,42 Metern, einschließlich 7,80 g/t Au auf 17,3 Metern, und 2,90 g/t Au auf 195,1 Metern;

Kein Wunder das sich der Präsident & Chief Executive Officer von Calibre Mining, Darren Hall, euphorisch zu den Betriebsergebnissen des ersten Quartals äußert:

"Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung des Teams im ersten Quartal, das einen Rekord von 65.750 Unzen lieferte. Da wir am Ende des Quartals über dem Budget liegen, Pavon Central dem Zeitplan voraus ist und Eastern Borosi planmäßig im zweiten Quartal produziert, sind wir gut aufgestellt, um unsere Produktionsprognose für das gesamte Jahr von 250.000 bis 275.000 Unzen zu erreichen. Mit zahlreichen Bohrgeräten, die sich in unserem gesamten Anlagenportfolio drehen, führen unsere Explorationsinvestitionen weiterhin zu aufregenden Ergebnissen, da wir die hochgradige Goldentdeckung bei Panteon North und den VTEM-Goldkorridor erweitern und neue Entdeckungen bei Pan machen, wo die Bohrungen auf ein großes Potenzial für eine Ressourcenerweiterung hinweisen. 2023 wird ein transformatives Jahr sein, das durch eine organische Steigerung der Produktion um 20 %, einen starken freien Cashflow und bedeutende Explorationen zur Erweiterung der jüngsten hochgradigen Goldentdeckungen, die nicht in unserer mehrjährigen, auf den Gehalt ausgerichteten Produktionssteigerungsstrategie enthalten sind, angetrieben wird."

Insgesamt läuft Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) auf Hochtouren und bleibt eine solide Wachstumsstory.

Mehr Details zu den geplanten Aktivitäten von Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) erfahren Sie im Interview mit Senior VP Corporate Development Ryan King welches Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG geführt hat:

Profitabler Goldproduzent mit riesigem Bohrprogramm zur Erweiterung von Ressourcen und Reserven

Wie Sie unter anderem erfahren sind in den USA sind auch einige Bohrungen in der produzierenden Mine Pan sowie im Projekt Golden Eagle geplant, das eine Ressourcenschätzung von bisher 2 Millionen Unzen Gold aufweist und eine weitere zukünftige Mine in den USA sein könnte.

Des Weiteren wird Calibre dieses Jahr allein in Nicaragua 60.000 Meter bohren, um Ressourcen und Reserven zu erhöhen und neue Ziele zu entdecken.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Calibre Mining wird in diesem Jahr eine der besseren Wachstumsgeschichten des gesamten Goldsektors sein

Basierend auf rund 450 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 1,50 CAD wird Calibre mit einer Marktkapitalisierung von 675 Millionen CAD gehandelt.

Dies ist eine spottbillige Bewertung für einen Goldproduzenten von mehr als 260.000 Unzen mit einer Pipeline, die auf mehr als 350.000 Unzen pro Jahr ausgebaut werden könnte.

Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2023 entwickelt sich ein noch besseres Jahr als 2022 mit dem Potenzial für ein Produktionswachstum von über 20 % bei niedrigeren Kosten, wobei Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) einer der wenigen Bergleute ist, die trotz des Inflationsdrucks im Jahresvergleich viel niedrigere Kosten erwarten.

Aus der Gesamtperspektive sieht ein Produktionsprofil von 300.000 Unzen für Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) jedoch konservativ aus, mit einer Pipeline, die problemlos 350.000 Unzen zu noch niedrigeren Kosten unterstützen könnte, mit dem Vorteil, dass hochgradigeres Futter an seine Mühlen geschickt wird.

Unter diesen Voraussetzungen ist Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) branchenweit eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.calibremining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

