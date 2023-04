DJ Tempo bei Autoverkäufen in China im März verlangsamt

Von Bingyan Wang und Raffaele Huang

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum bei den Autoverkäufen in China hat sich im März verlangsamt, da die Käufer angesichts des Preiskampfes zwischen den großen Autoherstellern und in Erwartung weiterer staatlicher Anreize mit dem Erwerb neuer Fahrzeuge zögerten. Autohersteller und Händler verkauften im vergangenen Monat insgesamt 1,59 Millionen Pkw, teilte der chinesische Pkw-Verband am Montag mit. Das Wachstum der Verkäufe verlangsamte sich im März auf 0,3 Prozent gegenüber 10,4 Prozent im Februar.

Im ersten Quartal gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 Prozent zurück, was hauptsächlich auf einen Einbruch von 38 Prozent im Januar zurückzuführen ist. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden stiegen im März dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 21,9 Prozent auf 543.000 Fahrzeuge.

Das Werk von Tesla in Schanghai lieferte im vergangenen Monat mehr als 88.800 Model 3 und Model Y aus, so der Verband weiter. Tesla China verkaufte im ersten Quartal mehr als 229.000 Elektrofahrzeuge, von denen 40 Prozent in Märkte außerhalb Chinas exportiert wurden, wie aus den Daten des Verbandes weiter hervorging.

April 10, 2023 05:18 ET (09:18 GMT)

