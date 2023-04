Die erste Woche im neuen Quartal liegt hinter uns und die Ergebnisse daraus konnten sich durchaus sehen lassen. Weniger im Prozent-Bereich, dafür von der Stimmungslage her, obwohl es einige deutliche Herausforderungen gab und noch gibt. In der Bilanz der zurückliegenden Börsenwoche verschlechterte sich zwar der S&P 500 in Amerika um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...