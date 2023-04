Die LVMH-Aktie hat in den vergangenen rund vier Wochen etwa sieben Prozent an Wert gewonnen und dabei auch Anfang April ein neues Allzeithoch von 852,00 Euro markiert. Danach sind die Papiere des französischen Luxusgüter-Giganten in den Konsolidierungs-Modus gewechselt. Ein US-Analystenhaus bleibt dennoch mit großer Überzeugung auf der Käuferseite. Jefferies hat nämlich das Kursziel für LVMH um rund 30 Prozent von 740 auf 960 Euro angehoben und seine Kaufempfehlung bekräftigt. Nach der Vorgäbe hätte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...