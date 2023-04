NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im US-Handel deutlich gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,0836 US-Dollar gehandelt. Zur Mittagszeit (MESZ) hatte sie noch knapp über 1,09 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0915 (Mittwoch: 1,0940) Dollar festgesetzt. Am Freitag und Montag wurde feiertagsbedingt kein Referenzkurs bekanntgegeben. Marktbewegende Konjunkturdaten lagen nicht vor./he