NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag leichte Verluste erlitten. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,80 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am letzten Handelstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 32 Cent auf 80,40 Dollar. Am Freitag hatte kein Handel stattgefunden.

Experten zufolge wägen Anleger die Folgen der angekündigten Drosselung der Fördermenge durch Staaten des Ölverbunds Opec+ ab. Auf der anderen Seite gebe es Meldungen über eine Wiederaufnahme der Ölexporte aus im Norden Iraks gelegenen Förderstellen./he