Evotec kämpft weiter mit Folgen von Cyberangriff auf seine IT-Systeme

Die Evotec SE kämpft weiterhin mit den Folgen einer Cyberattacke. Wie das Unternehmen bereits mitgeteilt hat, gab es am vergangenen Donnerstag einen Angriff auf die IT-Systeme. Diese seien proaktiv heruntergefahren und vom Internet getrennt worden, um Datenschutzverletzungen und Datenbeschädigungen zu verhindern. Seitdem werde gemeinsam mit externen IT- und anderen Experten eine forensische Untersuchung zum Umfang und potenziellen Auswirkungen durchgeführt. Evotec hat die relevanten Behörden über den Vorfall informiert. Die Systeme von Evotec sind zwar aktuell nicht mit dem Netzwerk verbunden, aber das Unternehmen bestätigt, dass die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten aufrechterhalten ist.

Tempo bei Autoverkäufen in China im März verlangsamt

Das Wachstum bei den Autoverkäufen in China hat sich im März verlangsamt, da die Käufer angesichts des Preiskampfes zwischen den großen Autoherstellern und in Erwartung weiterer staatlicher Anreize mit dem Erwerb neuer Fahrzeuge zögerten. Autohersteller und Händler verkauften im vergangenen Monat insgesamt 1,59 Millionen Pkw, teilte der chinesische Pkw-Verband mit. Das Wachstum der Verkäufe verlangsamte sich im März auf 0,3 Prozent gegenüber 10,4 Prozent im Februar. Im ersten Quartal gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 Prozent zurück, was hauptsächlich auf einen Einbruch von 38 Prozent im Januar zurückzuführen ist. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden stiegen im März dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 21,9 Prozent auf 543.000 Fahrzeuge.

PC-Verkäufe gehen auf Jahressicht deutlich zurück

Die PC-Auslieferungen sind im ersten Quartal weiter gesunken, wie das Marktforschungsunternehmen IDC mitteilt. Apple führt Liste mit den höchsten Rückgängen an. Die Branche hat nach einem pandemiebedingten Nachfrageschub nun mit einem Überangebot an Lagerbeständen zu kämpfen. Die weltweiten PC-Lieferungen fielen im ersten Quartal auf 56,9 Millionen Stück, ein Rückgang von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Taiwan Semiconductor im März mit erstem Umsatzrückgang seit vier Jahren

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat im März den ersten Umsatzrückgang seit vier Jahren verzeichnet. Dieser reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 15,4 Prozent, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz sank den Angaben zufolge auf 145,41 Milliarden Taiwan-Dollar (4,78 Milliarden US-Dollar) von zuvor 171,97 Milliarden Taiwan-Dollar im März 2022. Der Umsatz im ersten Quartal stieg allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 508,63 Milliarden Taiwan-Dollar (16,73 Milliarden US-Dollar). TSMC hatte für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 16,7 und 17,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert, ein Rückgang gegenüber 19,93 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal.

Erfolgreiche Börsengänge in China mit neuen IPO-Regeln

Die ersten Unternehmen, die nach den neuen IPO-Regeln in China zu Wochenbeginn ihr Debüt an der Börsen gegeben haben, verzeichneten mit ihren Aktien am Handelsende kräftige Gewinne. Die neuen Regularien sollen die Aktienmärkte des Landes stärker an internationale Standards heranführen und zudem den Börsenzulassungsprozess beschleunigen. Insgesamt Aktien von zehn Unternehmen aus verschiedenen Sektoren gaben an den Hauptbörsen von Schanghai und Shenzhen unter den neuen registrierungsbasierten Börsensystem ihr Debüt. Angeführt wurden die Kursgewinne vom Elektronikvertriebsspezialisten Shenzhen CECport Technologies, dessen Papiere sich mehr als verdreifachten, während sich die Aktien von Dencare Oral Care und Both Engineering Technology jeweils verdoppelten. Die übrigen sieben Unternehmen schlossen alle mit einem Plus von mehr als 50 Prozent.

