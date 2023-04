Wohl um dem Vermieter des Twitter-Firmensitzes in San Francisco eins auszuwischen, hat Elon Musk das "w" im Firmenschild übermalen lassen. Jetzt steht dort "Titter" - was aber anscheinend keinen sexistischen Hintergrund hat. Elon Musk ist offenbar kein großer Freund des Namens der Firma, für deren Kauf er im Oktober 2022 rund 44 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legte. Und die jetzt nicht einmal mehr halb so viel wert ...

