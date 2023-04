BYD veröffentlicht das BYD DiSus Intelligent Body Control System, das mit den Modellen DiSus-C, DiSus-A und DiSus-P speziell für New Energy Vehicles (NEV) entwickelt wurde.

Das BYD DiSus System ist das erste vollständig selbst entwickelte intelligente Karosseriesteuerungssystem eines chinesischen Automobilherstellers.

Das BYD DiSus System gewährleistet die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die in verschiedenen Fahrszenarien erforderlich sind, und ermöglicht ein Upgrade für alle BYD Marken.

BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEV), hat heute das BYD DiSus Intelligent Body Control System (DiSus System) im Rahmen einer Veranstaltung in seiner Zentrale in Shenzhen vorgestellt. Das selbst entwickelte BYD DiSus System wurde ausschließlich für NEVs entwickelt. Damit ist BYD der erste chinesische Automobilhersteller, der die gesamte Technologie der intelligenten Karosseriekontrolle besitzt. Das BYD DiSus System verbessert die Erfahrung seiner Nutzer erheblich.

Das BYD DiSus System ist in drei Bereiche unterteilt, einschließlich des Intelligent Damping Body Control System (DiSus-C), des Intelligent Air Body Control System (DiSus-A) und des Intelligent Hydraulic Body Control System (DiSus-P).

Nach den Durchbrüchen bei den Kerntechnologien für NEVs. BYD übernahm die Führung bei der Erforschung der vertikalen Bewegungskontrolle und übertraf seine Konkurrenten bei der Bereitstellung systematischer Lösungen für die vertikale Bewegungskontrolle und der Beherrschung der intelligenten Karosseriesteuerungssystemtechnologie für NEVs.

"Das BYD DiSus System ist das erste selbst entwickelte intelligente Karosseriekontrollsystem, das von einem chinesischen Automobilhersteller auf den Markt gebracht wurde und markiert den Durchbruch von Null auf Eins. Das BYD DiSus System wird die weltweite Vorreiterrolle von BYD in der Branche weiter sichern", sagte Wang Chuanfu, Chairman und President von BYD.

Eine systematische Lösung für die Karosseriekontrolle, die das intelligente und luxuriöse Fahrerlebnis neu definiert

Im Unterschied zu Lösungen, die sich nur auf eine einzige Technologie oder eine einzelne Komponentenverbesserung konzentrieren, bietet BYD eine systematische Lösung für die vertikale Bewegungssteuerung.

Das BYD DiSus System nutzt die Vorteile von NEV in Bezug auf Elektrifizierung und Intelligenz, um ein umfassendes Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Ausführungssystem zu schaffen, das das Fahrerlebnis deutlich verbessert. Gleichzeitig bietet das BYD DiSus System eine kollaborative Steuerung der Karosseriedynamik (Quer-, Längs- und Vertikalbewegungen), welche die Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) darstellt.

DiSus-P wird zunächst auf dem Yangwang U8 und DiSus-A auf dem DENZA N7 eingesetzt werden. Eine Reihe von BYD HAN-, BYD TANG- und DENZA-Modellen, für die Hardware verfügbar ist, können per Over-the-Air (OTA)-Upgrade mit DiSus-C ausgestattet werden.

Sicherheit ist der wahre Luxus

Das BYD DiSus System ist ein weiterer technologischer Durchbruch, der eine Reihe von Schlüsseltechnologien für Fahrzeuge umfasst, einschließlich der DM Super Hybrid Technologie, der e-Platform 3.0, der Blade Battery und der e4 Platform.

Als systematisches Karosseriekontrollsystem stellt das BYD DiSus System sicher, dass das Fahrzeug in den meisten Fahrszenarien agil und effektiv ist. Es minimiert das Risiko eines Überschlags des Fahrzeugs und reduziert die Insassenbewegungen bei Hochgeschwindigkeitskurven, Vollgasbeschleunigung oder Notbremsungen. Darüber hinaus kann das BYD DiSus System das Fahrzeug vor Kratzern und Schäden bei verschiedenen Bedingungen wie Schnee, Schlamm und Wasser schützen.

Das BYD DiSus System, das für ultimative Sicherheit und intelligentes Fahrerlebnis entwickelt wurde, hebt das Image der Marke BYD durch modernste NEV-Technologie. Das BYD DiSus System wird in verschiedenen Modellen der BYD Dynasty Serie, BYD Ocean Serie, DENZA, Yangwang und der neuen Marke, die in diesem Sommer auf den Markt kommt und sich auf professionelle und personalisierte Identitäten spezialisiert, erhältlich sein.

Das Osterei, DiSus-X

Am Ende der Veranstaltung ist die Enthüllung von DiSus-X das goldene Osterei des Abends. Der mit DiSus-X ausgestattete Yangwang U9 zeigte seine Fähigkeit, selbst mit nur drei Rädern zu tanzen, zu springen und zu fahren. Dies ist ein außergewöhnliches Beispiel für das BYD DiSus System das fortschrittlichste Karosseriesteuerungssystem der Branche weltweit.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der New Energy Vehicles treibt BYD den technologischen Fortschritt mit einer "technologiebasierten, innovationsorientierten" Denkweise und Herangehensweise voran, mit dem Ziel, die Entwicklung chinesischer New Energy Vehicles weltweit auf die nächste Stufe zu heben und die Entschlossenheit, technologische Innovationen für ein besseres Leben zu stellen.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Nutzung von technologischen Innovationen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde BYD als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern, darunter Automobil, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik, sowie mehr als 30 Industrieparks in China, den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu Anwendungsgebieten stellt BYD emissionsfreie Energielösungen bereit, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Mit seinem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten ist BYD heute auf 6 Kontinenten, über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 400 Städten präsent. Das an den Börsen in Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist bekannt als ein Fortune Global 500-Unternehmen, das Innovationen für eine grünere Welt bereitstellt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bydglobal.com.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen Hightech-Unternehmen, das technologische Innovationen nutzt, um zu einer höheren Lebensqualität beizutragen. Mit dem Anspruch, den Übergang des globalen Transportsektors in eine grüne Zukunft zu beschleunigen, konzentriert BYD Auto seine Anstrengungen auf die Entwicklung von vollelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten, wie z. B. Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuergeräte und Halbleiter in Automobilqualität. In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte erzielt, darunter die Blade-Batterie, die DM-i und DM-p Hybridtechnologie, die E-Plattform 3.0 und die CTB-Technologie. Als erster Automobilhersteller der Welt hat BYD Auto die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren eingestellt und führt in China seit neun Jahren ununterbrochen die Absatzzahlen von PKW mit alternativen Antriebskonzepten an.

