Gerade in diesen Zeiten finden börsennotierte Konzerne mehr als genug Fettnäpfchen und einige scheinen diese magisch anzuziehen. In der Regel sind die Aktionäre wenig erfreut darüber, wenn mal wieder ein Malheur passiert. Manchmal hat das Ganze aber auch keine größere Bedeutung für den Aktienkurs.Sehr pikant ist, worüber die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich mit Blick auf Tesla (US88160R1014) berichtete. Rudn 300 Tesla-Mitarbeiter bestätigten demzufolge, dass Aufnahmen der Bordkamera uberechtigterweise in internen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...