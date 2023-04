Gesünder Leben: Innovativer Food-Spezialist überzeugt Investoren! Frisches Kapital beschleunigt Wachstum!

Anzeige / Werbung

Gute Nachrichten am laufenden Band. Kooperation in Asien wird in den nächsten Jahren die Umsatzentwicklung massiv antreiben. Immer mehr Produkte können in den margenstarken Zielmärkten etabliert werden.

Liebe Leserinnen und Leser,

Hohe Nachfrage: Planting Hope füllt das Konto mächtig auf!

Milliardenschwere Zielmärkte können nun noch schneller erschlossen werden!

The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) wird im margenstarken Trendmarkt-Food so oder so seinen Weg beschreiten, doch mit genügend Working Capital, lässt sich das ein oder andere Ziel deutlich schneller erreichen.

Die Expansion der Premium-Food Produkte ist in Amerika und Kanada nicht mehr zu stoppen. Nun steht der asiatische Zielmarkt ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Der erfolgte Markteintritt wird mittelfristig die Umsätze massiv anschieben und damit das Unternehmen auf ein neues Niveau wachsen lassen.

Diesen aktuellen Zeitpunkt sollte kein Anleger verschlafen, smarte Investoren haben das Potential bereits erkannt. Dies zeigt sich an der sehr schnellen Platzierung der Wandel-Anleihe. Kaufen Sie auf dem gleichen Niveau, dann dürften Sie in den nächsten Jahren noch sehr viel Spass mit diesem Investment haben.

Wandel-Anleihe über 4 Mio. CAD - hohe Nachfrage!

Investoren erkennen das innovative Potential in den neuen Zielmärkten

Erst im Februar hatte sich das Management dafür entschieden, eine Wandelschuldverschreibung von bis zu 4 Mio. CAD auszugeben. Ein Inhaber einer Wandelschuldverschreibung kann nach eigenem Ermessen den gesamten Nennwert seiner Wandelschuldverschreibung oder einen Teil davon jederzeit vor dem Fälligkeitsdatum in Aktien zu einem Wandlungspreis von 0,50 CAD pro Einheit umwandeln. Jede Einheit besteht aus einer nachrangig stimmberechtigten Aktie des Unternehmens und einem nicht übertragbaren Warrant. Jeder Warrant kann vom Inhaber ausgeübt werden, um eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,80 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Fälligkeitsdatum zu erwerben.

Nur wenige Tage später gab das Management bereits bekannt, dass die Nachfrage seitens der Investoren so groß war, dass die erste Tranche in Höhe von 1.250.600 CAD bereits platziert wurde.

Die Wandelschuldverschreibungen werden 36 Monate nach dem Ausgabedatum fällig und werden ab dem Ausgabedatum mit einem Zinssatz von 10 % pro Jahr verzinst, der halbjährlich rückwirkend zu zahlen ist. Die Zinsen können nach Wahl der Gesellschaft entweder in bar gezahlt oder zu einem Umtauschpreis in Aktien umgewandelt werden, der dem maximalen abgezinsten Marktpreis auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktien am Tag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum der Zinszahlung bzw. dem Umtauschdatum entspricht.

Nur zwei Wochen nach Schließung der ersten Tranche, verkündete das Unternehmen, dass die zweite Tranche in Höhe von 2.754.000 CAD ebenfalls voll platziert und sogar überzeichnet war.

Julia Stamberger, Mitbegründerin und CEO von Planting Hope, zu diesem überragenden Erfolg: "Wir freuen uns, dass wir unser Ziel, unsere Aktionärsbasis zu vergrößern, mit dem Beitritt neuer Investoren zu Planting Hope durch diese überzeichnete Privatplatzierung erreicht haben. Wir hören von den Investoren, dass essentielle, nährwertorientierte Lebensmittelprodukte mit nachgewiesener Verbreitung und Akzeptanz bei Verbrauchern und Einzelhändlern auf dem heutigen Markt sehr attraktiv sind. Wir sind dort tätig, wo die Verbraucher heute einkaufen, leben und essen: Produkte, die zu Hause zubereitet oder in Cafés und Schnellrestaurants verzehrt werden können, wo die Verbraucher während ihres arbeitsreichen Tages auftanken. Wir wissen, dass die Ernährung von sich selbst und ihrer Familie mit nahrhaften, nachhaltigen und köstlichen Lebensmitteln mit hohem Wert für die Verbraucher eine hohe Priorität hat und dass dies ein Trend ist, der auch in schwierigen Zeiten nicht nachlässt. Die unsere Produkte sind an den richtigen Orten und in den richtigen Kanälen für den heutigen Käufer und die heutige Wirtschaft zu finden."

Erweiterung des Vertriebs beschleunigt die Verfügbarkeit der eigenen Produkte für Foodservice- und Großhandelskunden in ganz Nordamerika

Der Vorstand von The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) freut sich sehr, dass Dot Foods, der größte Lebensmittelhändler Nordamerikas, sich entschieden hat, weitere neun Planting Hope Produkte zu führen, darunter drei zusätzliche RightRice® Shop-keeping units (SKUs) und sechs Hope und Sesame® SKUs.

Dot Foods ist der größte Distributor der Lebensmittelindustrie in Nordamerika und der Dreh- und Angelpunkt des US-Lebensmittelvertriebs, der mehr als 4.500 Kunden aus dem Lebensmittel- und Großhandel erreicht.

Dot Foods beliefert Großhändler und Distributoren durch Auftragskonsolidierung und Cross-Docking und bietet diesen Kunden die Möglichkeit, eine einzige Palette mit einem Produkt zu bestellen, das innerhalb von 72 Stunden geliefert wird, ohne dass sie den Artikel in ihr Lager einlagern müssen.

Julia Stamberger ist von dem Konzept überzeugt: "Durch unsere Expansion von Hope and Sesame® und RightRice® mit Dot Foods knacken wir den Code für den Vertrieb auf der letzten Meile" an Endverbraucher in der Gastronomie in ganz Nordamerika, einschließlich großer Einzel- und Großhandelsvertriebszentren und Lebensmittelzubereitungsstätten. Mit der Einführung von neun zusätzlichen Planting Hope SKUs in Dot können wir unsere Produkte nun schnell zu den Endverbrauchern in der Gastronomie bringen, wo wir höhere Geschwindigkeiten, bessere Margen und Konditionen sowie geringere Platzierungskosten bei neuen Kunden erzielen. Dot Foods ist weiterhin führend bei der Bereitstellung von "Better-for-you"-Lebensmitteln für seinen Kundenstamm und erreicht jeden Winkel des Lebensmittelvertriebsnetzes in den USA. Foodservice-Betreiber, von nationalen Restaurantketten bis hin zu lokalen Gaststätten, können unsere Produkte schnell und einfach über ihre bestehenden Großhandels- und lokalen Vertriebspartner beziehen. Jetzt können wir jedes Restaurant, jedes Café und jeden Großküchenbetreiber erreichen, der über sein eigenes Vertriebsnetz nach der Verfügbarkeit unserer Produkte gefragt hat."

Planting Hope stößt das Tor zu Asien auf

Und gewinnt dort sofort den Award für beste pflanzliche Milch

Das sind genau die Meldungen, die ein Unternehmen wie The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3) so extrem interessant für Anleger machen. Hier wurde nicht nur eine neue Vertriebskette von den genialen Produkten überzeugt, hier wurde ein Milliardenmarkt regelrecht angezapft.

Umsatz kann jetzt sehr schnell durch die Decke gehen!

Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es mit dem Vertrieb seiner Hope and Sesame® Sesammilch-Reihe in Hongkong und Macau durch eine Partnerschaft mit Alarcon Enterprise Limited begonnen hat. Über Alarcon stellte Hope and Sesame® vom 3. bis 5. Februar auf der LOHAS Natural, Organic, and Green Living Expo 2023 in Hongkong aus, und seine ungesüßte Sesammilch gewann auf Anhieb den angesehenen Best Plant Milk Award der Messe.

Quelle: The Planting Hope

Julia Stamberger, Mitbegründerin und CEO von Planting Hope, ist von dem Schritt in den asiatischen Markt mehr als begeistert: "Wir freuen uns sehr, mit Alarcon den ersten Schritt zur Expansion von Hope and Sesame® Sesammilch nach Asien zu machen. Wir haben starkes Interesse an Sesammilch vom asiatischen Markt erhalten, einem sehr großen Markt für Pflanzenmilch angesichts des hohen Prozentsatzes von Milchunverträglichkeiten in der Bevölkerung, wo Sesam in der Küche und Kultur eine wichtige Rolle spielt. Hope and Sesame® Sesammilch hat einen vergleichbaren Nährwert wie Molkerei- und Sojamilch, aber im Gegensatz zu Soja ist Sesam keine GVO-Pflanze. Mit ihrer reichhaltigen, cremigen Textur und dem angenehmen Geschmack von 'frischem Sesam' ist Hope and Sesame® Sesamemilk bereit, sich auf dem asiatischen Markt durchzusetzen."

Auf ein Volumen bis zu 20 Mrd. USD wird der gesamte asiatische Markt

für diesen Sektor in den nächsten Jahren geschätzt

Laut Food Navigator Asia und Daten des Forschungsunternehmens Transparency Market Research wird der Markt für Milchalternativen in der APAC-Region bis 2031 voraussichtlich 20 Mrd. USD erreichen, mit einer CAGR von 10,7 %.

Der neue Vertriebspartner von The Planting Hope Company (WKN: A3C7Y3), Alarcon Enterprise Limited, ist auf das Gastgewerbe und den Vertrieb von Spezialitäten spezialisiert. Zu seinen Kunden zählen namhafte Fünf-Sterne-Hotels in Macau und Hongkong, von The Ritz-Carlton bis Four Seasons Hotels and Resorts.

Teresa Chiu, General Partner von Alarcon Enterprise Limited verspricht sich sehr viel von der aktuellen Kooperation: "Wir freuen uns sehr, Hope and Sesame® Sesammilch auf dem asiatischen Markt einführen zu können. Sie ist genau das, wonach unsere Kunden suchen: eine Milch auf pflanzlicher Basis, die reich an Nährstoffen ist, gut für sie und gut für die Erde, mit einem köstlichen cremigen Geschmack und einer guten Konsistenz. Unseren Kunden liegt die Erde am Herzen, und sie legen Wert auf Nachhaltigkeit. Hope and Sesame® Sesammilch erfüllt alle Kriterien, die unsere Kunden an das 'nächste große Ding' bei Pflanzenmilch stellen, und funktioniert im Kaffee wie ein Traum - ich kann das Interesse an Sesammilch für Tee- und Kaffeegetränke, das wir auf der LOHAS Expo in Hongkong gesehen haben, gar nicht hoch genug einschätzen. Sesammilch füllt eine bedeutende Marktlücke und eine Chance auf dem APAC-Verbrauchermarkt, der sich nach besseren pflanzlichen Alternativen sehnt. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit The Planting Hope Company und Hope and Sesame® Sesamemilk und freuen uns darauf, den Sesamemilchmarkt in Hongkong und Macau gemeinsam auszubauen."

Mit vollem Konto lassen sich die Vertriebs- und Umsatzziele

noch schneller erreichen

Experten sprechen bereits von einer Sesam-Bewegung, die nach und nach die Mandel und Soja Produkte verdrängen können. Dies zeigt sich auch ganz eindrucksvoll in den massiven Umsatzsteigerungen von Quartal zu Quartal.

Für 2023 sind bereits reihenweise neue Vertriebsaktivitäten geplant, dass auch hier mit massiv steigenden Umsätzen zu rechnen ist. Dass neben den USA die Produkte seit Q4 nun auch in Kanada erhältlich sind, reicht dem Management nun nicht mehr aus. Denn nun wird der nächste Milliarden-Markt erobert. Über einen Partner sind die Premium Milchprodukte nun in Hong Kong und Macau zu haben, dies könnte den Umsatz stark antreiben.

Dass dies auch die Investoren begeistert zeigt, dass bereits nach kürzester Zeit ebenfalls die zweite Tranche über 2.754.000 CAD der Wandelschuldverschreibung über 4 Mio. CAD platziert wurde. Somit steht die volle Summe ab sofort als Working Capital zur Verfügung.

Zudem wurde mit Hope and Sesame® Sesammilch zum ersten Mal weltweit eine PflanzenMilch von der Upcycled Food Association ("UFA") zertifiziert, die nun das Upcycled Certified-Siegel verwenden dürfen. Ein absoluter Ritterschlag, der auch dazu beitragen wird, dass sich noch mehr Einzelhändler für die Einführung der Produkte entscheiden werden.

Nutzen Sie die aktuellen Schwankungen im Kurs und kaufen sie zu günstigen Kursen. Die Produkte sind erstklassig, der Markteintritt ist geschafft und die Firmenkasse gut gefüllt. Damit sind viele Anfangs-Risiken bereits deutlich vermindert, was auch der Kurs bald widerspiegeln dürfte. Zudem rechnen wir mit weiteren sehr guten Meldungen in den nächsten Wochen und Monaten! Wer hier immer noch zögert, verpasst den nächsten Kurs-Sprung

