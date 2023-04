The Big Short Investor Michael Burry verkauft fast alle seine Aktien und setzt dafür jetzt auf diese sieben Unternehmen An der Wall Street ist er legendär: Seit der Finanzkrise hat sich Michael Burry durch seine Wette gegen den US-amerikanischen Häusermarkt einen Namen gemacht und Millionen verdient. Seine Geschichte wurde sogar 2015 in einem Hollywood-Film verewigt. Auch heute noch folgen Anleger gebannt Burrys Investitionen. Diese sind dank der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...