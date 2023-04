Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S6/05: Peter AignerPeter Aigner ist Ex-Journalist und Agentur-Chef mit Aigner PR . Mit Peter habe ich vor allem über Kommunikationsthemen gesprochen. Zunächst über die Journalistenkarriere bei Cash Flow, Kurier, Mucha Verlag und WirtschaftsBlatt (2 Wochen gemeinsam) mit u.a. einer Coverstory zu Organtransplantationen, dann die eigene Agentur mit Anekdoten zu zB John Cleese. Letztendlich stellte ich die Frage, warum wir aus der Börsewelt beim "Kommunikator 2023"-Ranking des Extradienst Verlags von Christian Micha, bei dem Peter in der Jury sitzt, so schlecht abschneiden: Nur 4 aus meinen mittlerweile knapp 120 Börsepeople sind in den Top1000. Und dann geht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...