Gestern nach Börsenschluss in Kanada hat Defence Therapeutics den Start seines mRNA-Impfstoffprogramms gegen Krebs verkündet. Dazu sollen mRNA-Moleküle mit der Accum-Technologie kombiniert werden. Anschließend folgt de Vergleich der mRNA-Accum-Kombination mit nackter mRNA. Hintergrund der wissenschaftlichen Untersuchung ist, dass mRNA, die in den Körper injiziert wird, oftmals im Rahmen von Immunreaktionen und anderer Abläufe zerstört wird. Defence Therapeutics geht davon aus, dass diese Prozesse in Kombination mit der von Defence patentierten Accum-Technologie ausbleiben. Was die jüngste Meldung bedeutet, wo Defence gerade steht und welche Fragen sich Investoren mit Blick auf die Aktie von Defence Therapeutics noch beantworten müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...