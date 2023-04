Nach dem Osterwochenende wird der Dax voraussichtlich höher starten, gestützt durch positive Vorgaben aus Asien und den USA. Investoren warten gespannt auf Konjunkturdaten und den Ausblick des IWF auf die Weltwirtschaft im Rahmen der Frühjahrstagung. Experten zufolge wird der Dax am Dienstag nach dem langen Osterwochenende einen höheren Start hinlegen, so die Berechnungen von Banken und Brokerhäusern. Am vergangenen Donnerstag schloss er mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...