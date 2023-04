The following instruments on XETRA do have their first trading 11.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.04.2023Aktien1 SE0000101362 Bergman & Beving AB2 CA00833F2089 African Energy Metals Inc.3 CA3980841033 Grid Battery Metals Inc.Anleihen1 US595112CA91 Micron Technology Inc.2 AT0000A33MP9 Erste Group Bank AG3 US4581X0EJ31 Inter-American Development Bank4 IT0005542359 Italien, Republik5 DE000A3LGGL0 Mercedes-Benz International Finance B.V.6 DE000NLB4QX7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 XS2610235801 AB Svensk Exportkredit8 FR001400H8X1 BPCE SFH9 XS2603557674 CPUK Finance Ltd.10 XS2603557591 CPUK Finance Ltd.11 FR001400H9H2 Crédit Agricole Home Loan SFH12 US30037DAB10 Evergy Metro Inc.13 DE000A2LQZ75 Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]14 XS2080995405 Lloyds Banking Group PLC15 XS2529511722 Lloyds Banking Group PLC16 US579780AT48 McCormick & Co. Inc.17 US718547AR30 Phillips 66 Co.18 XS1802140894 Phoenix Group Holdings PLC19 US72147KAK43 Pilgrim's Pride Corp.20 US756109BT03 Realty Income Corp.21 US756109BS20 Realty Income Corp.22 FR001400H8C5 Régie Autonome des Transports Parisiens23 US900123DJ66 Türkei, Republik24 SK4000022828 Vseobecná Úverová Banka AS25 FR001400H9B5 BNP Paribas S.A.26 XS2611177382 International Bank for Reconstruction and Development27 US459058KT95 International Bank for Reconstruction and Development28 DE000HLB46U6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 US595112CB74 Micron Technology Inc.