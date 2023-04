Hannover (www.anleihencheck.de) - US-Staatsanleihen haben am Ostermontag nach dem verlängerten Wochenende im Handelsverlauf ihre Verluste ausgeweitet, so die Analysen der Nord LB.Marktbewegende Konjunkturdaten hätten allerdings nicht vorgelegen.Der US-Arbeitsmarkt habe sich im März abgekühlt. 236.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft seien hinzugekommen, nach 326.000 im Februar und 472.000 im Januar, wie die US-Regierung am Karfreitag mitgeteilt habe. Ökonomen hätten 239.000 neue Stellen vorhergesagt. Besonders viele Jobs seien in der Privatwirtschaft geschaffen worden, allein 72.000 im Freizeit- und Gastgewerbe. Die Arbeitslosenquote sei zudem mit 3,5 Prozent etwas niedriger ausgefallen als erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...