Enapter AG

Enapter AG startet Auslieferung erster wassergekühlter AEM-Elektrolyseure EL 4.0



11.04.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Enapter AG startet Auslieferung erster wassergekühlter AEM-Elektrolyseure EL 4.0 Erweiterte Anwendungsgebiete und höhere Effizienz durch verbesserte Abwärmenutzung

Umstro GmbH und JA-Gastechnology unter den ersten Kunden in Europa Berlin, 11. April 2023. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat die ersten wassergekühlten AEM-Elektrolyseure EL 4.0 an verschiedene Kunden in Europa ausgeliefert. Die neueste Version des Elektrolyseurmodells, das seit Anfang März in Produktion ist, ermöglicht die Herstellung von grünem Wasserstoff an Standorten und Betriebsstätten, bei denen keine ausreichende Kühlung durch externe Systeme möglich ist. Die Wasserkühlung trägt außerdem zur höheren Effizienz bei, indem sie eine bessere Abwärmenutzung bei der Produktion von grünem Wasserstoff ermöglicht. Der wassergekühlte AEM-Elektrolyseur EL 4.0 ist sowohl als Wechsel- als auch als Gleichstromvariante erhältlich, wie auch die luftgekühlte Version des Gerätes von Enapter. Unter den ersten Kunden in Europa, die die wassergekühlten AEM-Elektrolyseure EL 4.0 erhalten, befinden sich u.a. JA-Gastechnology und Umstro GmbH. Die JA-Gastechnology plant den Einsatz der Geräte im Rahmen eines Wasserstoff-Betankungsprojekts, während die Umstro GmbH die Geräte im Bereich Stromspeicherung verwenden wird. Weitere Kunden nutzen die Elektrolyseure in den Bereichen Energiespeicherung und Wohnen und oder für Entwicklungs- und Testprojekte, wie z.B. das Testen von Wasserstoffmotoren. Enapter erwartet im laufenden Jahr eine sehr hohe Nachfrage nach den wassergekühlten Modellen und plant die Auslieferung weiterer bereits bestellter Geräte ab April an verschiedene Kunden weltweit. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0 Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/ Pressekontakt: Enapter Public Relations Vaitea Cowan

Tel.: +49 (0) 30 921 008 130

E-Mail: pr@enapter.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



