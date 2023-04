Wie neueste Daten zeigen: Die Bankenkrise in den USA läuft weiter. Nur wirkt es so, als wäre sie erledigt, wenn die großen Medien einfach nicht mehr darüber berichten. Wir wollen die aktuelle Lage an dieser Stelle mit Daten und Grafiken darstellen. Über das Osterwochenende wurden neueste Daten über Geldflüsse bei US-Banken veröffentlicht (wir berichteten). Man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...