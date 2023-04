Die Standardwerte aus dem S&P 500 konnten am gestrigen Ostermontag 0,1% auf 4.109 Punkte zulegen. Rückblick: Nachdem der Index in der letzten März-Woche über die Januar-Abwärtstrendgerade ausgebrochen war und sich an der 200-Tage-Linie bzw. am Volumenmaximum nach oben abdrücken konnte, stiegen die Kurse Anfang April bis auf das aktuelle Monatshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...