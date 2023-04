Der deutsche Leitindex hat die erste April-Woche am Donnerstag bei 15.598 Punkten beendet. Rückblick: Während der DAX in der letzten März-Woche noch 4,5% zulegen konnte, fällt die Bilanz für die erste - feiertagsbedingt verkürzte - April-Woche ernüchternd aus. Obwohl die Blue Chips am Dienstag ein neues Jahreshoch bei 15.737 Punkten markiert hatten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...