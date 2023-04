Frankfurt (www.anleihencheck.de) - "Das makroökonomische Umfeld in Europa und Großbritannien hat sich in den vergangenen Wochen zunehmend verbessert und es könnte tatsächlich passieren, dass die Inflation Ende dieses Jahres in beiden Regionen unter 3 Prozent fällt", verkündet Steven Bell, Chefökonom von Columbia Threadneedle Investments. ...

