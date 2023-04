Das Joint Venture SAIC-GM-Wuling - bekannt vor allem für den Wuling Hongguang Mini EV - hat in China nun ein weiteres neues Modell vorgestellt. Der Wuling Binguo ist mit knapp vier Metern deutlich größer als der nur 2,92 Meter lange, beliebte Elektro-Floh. Der Binguo ist in China in zwei Antriebsvarianten mit einer maximalen Leistung von 30 oder 50 kW erhältlich. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie ...

