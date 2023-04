Die Aktien von AMC Entertainment (WKN: A1W90H) erholen sich rasant vom Absturz vor einer Woche, weil ein US-Gericht standhaft bleibt und die US-Amerikaner am Osterwochenende in die Kinos geströmt sind. Der Start einer größeren Rallye der Meme-Aktie? AMC besitzt und betreibt Kinos in den Vereinigten Staaten und außerhalb. Infolge der Corona-Krise ist der Marktanteil gegenüber dem Niveau vor der Pandemie um ein Viertel gestiegen. Jedes dritte US-Kino ...

