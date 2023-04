Im ersten Quartal steigt der Umsatz bei Gerresheimer von 370,8 Millionen Euro auf 457,8 Millionen Euro an. Das Plus zieht sich durch alle Bereiche. Das bereinigte EBITDA verbessert sich um 26,7 Prozent auf 78,0 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 24,8 Prozent. Je Aktie verdient Gerresheimer bereinigt 0,71 Euro (+12,7 Prozent). Für das Gesamtjahr rechnet ...

