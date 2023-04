Immer mehr Unternehmen setzen auf New Work, um konkurrenzfähig zu bleiben sowie Mitarbeitende zu gewinnen und langfristig zu binden. Die New Work Evolution in Karlsruhe fokussiert genau diesen Schwerpunkt - und liefert wichtiges Expertenwissen. Expertinnen und Experten geben Einblick in die neue Arbeitskultur - vom 23. bis zum 25. Mai in Karlsruhe. (Bild: Messe Karlsruhe / Behrendt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...