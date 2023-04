(shareribs.com) Chicago 11.04.2023 - Die Agrarfutures zeigen sich am Chicago Board of Trade fester. Vor allem Sojabohnen können zulegen. In den USA wurden wichtige Daten zur Ernte- und Nachfrageentwicklung vorgelegt. Das USDA veröffentlichte den aktuellen Crop Progress Report. Die Maisaussaat war zum 9. April zu drei Prozent abgeschlossen, die Sojaaussaat hat noch nicht begonnen. Auch der Zustand ...

