Deutsche Rohstoff gibt ein Update zu den jüngsten Entwicklungen im Konzern. Man rechnet 2023 mit einer Rekordproduktion. Im ersten Quartal werden 10.500 BOEPD (Barrels of Oil Equivalent Per Day) produziert. Das liegt 7 Prozent über den Erwartungen der Mannheimer. Für das Gesamtjahr will man eine tägliche Produktion von mehr als 10.000 BOE schaffen. ...

