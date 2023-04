Im Alltag spielt Corona mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr und mittlerweile sind hierzulande auch die letzten Maskenpflichten gefallen. Man kann darüber diskutieren, ob es nicht generell sinnvoll wäre, in Keimschleudern wie einem Krankenhaus einen Mund-Nasen-Schutz anzuziehen. Doch vorgeschrieben ist es nicht mehr. Während die Pandemie so weiter ausläuft, wird das Thema für BioNTech und Co demnächst noch im Fokus stehen.Das gilt eher weniger mit Blick auf die Umsätze, welche bei BioNTech (US09075V1026) zuletzt schon ein wenig in die Tiefe ...

