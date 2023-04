Linz (www.anleihencheck.de) - Entgegen so manch anderer Notenbanken agiert die Polnische Zentralbank besonders zaghaft hinsichtlich der Inflationsbekämpfung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Obwohl die Teuerungsrate in Polen weit über dem angestrebten Niveau der 2,50% Marke liege, sei der Leitzins seit ca. einem halben Jahr nicht weiter angepasst worden. Das Abwiegen zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftswachstum habe auch im aktuellen Monat dazu geführt, dass der Leitzins bei 6,75% verblieben sei. Sollten die Verbraucherpreise des März einen Rückgang zeigen, stünden Leitzinssenkungen im Raum. Die aktuelle Bandbreite für EUR/PLN (Polnischer Zloty) liege zwischen 4,66 und 4,70. (Ausgabe vom 07.04.2023) (11.04.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...