IT-/Telekom-Infrastuktur: Chance in Afrika

Im Unternehmen dieses Beitrags geht es um eine Gesellschaft, welche IT-/Telekom-Infrastruktur in Afrika besitzt und betreibt. So war ich selbst vor Ort, als ein Atlantik-Kabel in Namibia angelandet wurde, welches die Internet-Bandbreite im Land beträchtlich erhöhen soll.Und ich war auch bei der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens, welche Ende Januar in der Nähe der namibischen Hauptstadt stattfand. Da konnte ich aus erster Hand wertvolle Einblicke gewinnen.Keine Frage, dass ich danach diesen "Premium-Beitrag" mit klarem Fazit geschrieben habe. Hier meine Analyse:Die Paratus Namibia Holdings Limited (kurz "Paratus") ist ein Unternehmen, welches IT-/Telekom-Infrastruktur in Afrika besitzt und betreibt.Wie gesagt: Ich war selbst vor Ort, als ein Atlantik-Kabel in Namibia angelandet wurde, welches die Internet-Bandbreite im Land beträchtlich erhöhen soll. Finde ich prima.Paratus baut auch deshalb das eigene Fiberglas-Netz im Land stark aus, um seine Dienste an Privatkunden und Unternehmen anbieten zu können. Zudem hat das Unternehmen ein Rechenzentrum in der Nähe der namibischen Hauptstadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...