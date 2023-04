Qingdao (ots) -Unter dem Motto "Neue Technologie - Neue Vision - Neue Filmhauptstadt" konzentriert sich Qingdaoer Film- und Fernsehwoche 2023 auf zwei große Themen: "technologische Innovation" und "industrielle Entwicklung". Es konzentriert sich auf den Weg zur Industrialisierung von Film und Fernsehen, fördert den Aufbau eines Film- und Fernsehökosystems und erweitert der Industriekette.Im Rahmen der Film- und Fernsehwoche finden die Eröffnungs- und die Abschlusszeremonie sowie 19 Veranstaltungen in 5 Einheiten bzw. "Zukunft von Science-Fiction-Filmen", globale "Filmhauptstadt", "Unternehmungs- und Investitionsprojekt Goldener Schlüssel", Förderprogramm für junge Berufsangehörige in der Filmbranche "Meeresspiegel", "Goldene Möwe". Mit dem Plattformkonzept "Film und Fernsehe+" wurden mit dem Fest eine Ausstellung inländischer und internationaler Film- und Fernseherrungenschaften, Konvergenz von Elementen und Austausch von Wissen usw. organisiert, die eine totalen Augenschmaus vorbereitete.In der aktuellen Geschichte des chinesischen Kinos ist Qingdao zu einem unverzichtbaren Pol geworden, der ein Beispiel für die industrielle Nutzung und den Erfolg bei der Vermarktung von Science Fiction darstellt und wissenschaftliche Untersuchungen und Datenanalysen des globalen Marktes im Bereich der internationalen Zusammenarbeit liefert.Die Film- und Fernsehwoche spielt eine wichtige Rolle. Einerseits fördert sie in erheblichem Maße die Entwicklung der Film- und Fernsehkultur in der Stadt, indem sie den "Film- und Fernsehfreundeskreis" von Qingdao erweitert, ihre Stimme verstärkt und ihre Popularität steigert. Andererseits hat die Woche zahlreiche Schnittstellen zu den Stars von Qingdao, zu Science-Fiction-Autoren und -Regisseuren, zur Postproduktionsindustrie für Spezialeffekte sowie zu internationalen Film- und Fernsehriesen und den globalen "Filmhauptstädten".Qingdaoer Film- und Fernsehwoche ist eine zweiseitige Film- und Fernsehwoche, macht mit einem umfassenden Konzept, ausgereiften Inhalten, internationaler Vision und führenden Trends einen großen Schritt nach vorn und steht Schulter an Schulter mit den schwergewichtigen Veranstaltungen des chinesischen Kinos.Qingdaoer Film- und Fernsehwoche markiert einen neuen Ausgangspunkt für das System, die Technologie und die Kategorien der chinesischen Film- und TV-Industrie im Jahr 2023 und weist auch den Weg für politische Innovationen, Preisträger und technologische Durchbrüche in der Film- und Fernsehindustrie von Qingdao. Vor dem Hintergrund der aufstrebenden nationalen Macht Chinas und dem wachsenden weltweiten Konsens über die Idee einer menschlichen Schicksalsgemeinschaft kann China nur durch die Integration der chinesischen Kultur mit fortschrittlichen industriellen und technologischen Fähigkeiten in die Filmindustrie dazu gebracht werden, sich von einem großen Filmstaat zu einer Filmmacht zu entwickeln.Pressekontakt:Sun JingTel.: 0086-532-85911619E-Mail: zhewen8112@163.comOriginal-Content von: Stadt Qingdao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068190/100905482