Wachsende Rezessionssorgen in den USA sowie eine anhaltende Dollar-Schwäche haben den Goldpreis vor Ostern in Richtung Rekordhoch getrieben. Gold kletterte in der vergangenen Handelswoche bis auf rund 2.032 Dollar. Damit fehlte nicht mehr viel bis zum Doppelhoch bei 2.070/75 Dollar je Feinunze. Nach einem Rücksetzer ringt der Goldpreis aktuell mit der Marke von 2.000 USD. ...

