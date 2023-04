Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die Emissionsdynamik am Corporate Bondmarkt zumindest zeitweise ins Stottern geriet, konnte der Schuldscheinmarkt im ersten Quartal 2023 erneut mit einer starken Performance überzeugen, so die Analysten der Helaba.Die Anzahl der valutierten Emissionen habe mit 33 immerhin leicht über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre gelegen. Gleichzeitig habe das erhöhte Spreadniveau die Nachfrage der Investoren angeregt. So habe nicht zuletzt der Rekord-Deal von Porsche Holding SE (2,7 Mrd. EUR) dafür gesorgt, dass mit mehr als 7 Mrd. EUR das bis dato höchste Volumen in einem ersten Quartal platzierte worden sei. Zu den größeren Transaktionen habe auch der Schuldschein der Fraport AG mit 450 Mio. EUR gezählt. Im Schnitt seien die SSD-Tranchen mit knapp 200 Mio. EUR etwas größer gewesen als im vergangenen Jahr, ohne Berücksichtigung des Porsche-SSD seien sie mit 144 Mio. EUR allerdings etwas kleiner ausgefallen. ...

