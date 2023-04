Wien (www.fondscheck.de) - Kerstin Gräfe ist seit 1. April 2023 neues Mitglied der Geschäftsführung der Amundi Deutschland GmbH, so die Experten von "FONDS professionell".Sie sei seit 2019 Chief Operating Officer bei Amundi Deutschland und habe in dieser Funktion bereits zur erweiterten Geschäftsführung gehört. Seit 1. April verantworte sie die Bereiche Middle/Back Office, Client Service, regulatorisches- und Kunden-Reporting, Business Administration, strategische Projekte, IT und Facility Management als Mitglied der Geschäftsführung. ...

