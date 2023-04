Nach Darstellung von SMC-Research habe die IGP Advantag AG für 2022 durchwachsene Zahlen gemeldet. Ursächlich dafür sie die schwierige Marktlage, die auch den Ausblick für 2023 belastet. Dementsprechend sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski zwar Aufwärtspotenzial für die Aktie, konstatiert aber auch eine erhöhte Prognoseunsicherheit.

Mit den vorläufigen Werten für die Gesamtleistung und das EBITDA im letzten Jahr habe IGP Advantag einen gemischten Eindruck hinterlassen, so SMC-Research. Während das EBITDA, auch dank dem signifikanten Beitrag aus einer Akquisition im Spätherbst, mit 3,1 Mio. Euro die Schätzungen der Analysten punktgenau erfüllt habe und gegenüber 2021 deutlich gesteigert worden sei, sei die Gesamtleistung schwächer als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen. Zurückzuführen sei dies auf vielfältige Verzögerungen im Geschäft mit den Baudienstleistungen und der Projektentwicklung, die ihrerseits eine Folge der sehr schwierigen Lage des Immobilen- und Bausektors sei.

Dementsprechend seien auch die Erwartungen für das laufende Jahr von hoher Unsicherheit geprägt. IGP berichte zwar von einer sehr guten Auftragslage im Kerngeschäft und einem großen Interesse für das neue Konzept IGP Green Solutions, doch in welchem Ausmaß dies in diesem Jahr in Erträge umgemünzt werden könne, bleibe abzuwarten. Noch unsicherer sei der Ergebnisbeitrag aus der Projektentwicklung, die teilweise von massiven Verzögerungen gekennzeichnet sei. Da IGP mit einer Ausnahme die Projekte nicht auf eigene Rechnung entwickele, seien hieraus aber keine ausufernden Kapitalbindungs- und Finanzierungskosten zu befürchten.

Die Analysten haben auf die vorläufigen Zahlen und die schwierige Marktlage durch eine Abwärtsrevision ihrer Schätzungen reagiert. Zusammen mit dem erhöhten Diskontierungszinssatz habe sich dies in einem von zuvor 3,00 Euro auf nun 2,40 Euro reduzierten Kursziel niedergeschlagen. Da aber der Börsenkurs in der Zwischenzeit noch deutlich stärker gesunken sei, sehen die Analysten dennoch ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie. Dieses Potenzial sei aber auch mit einem erhöhten Risiko verknüpft, weil sich die Abschätzung der weiteren Entwicklung der Erträge im aktuellen Umfeld deutlich verkompliziert habe. Um diese veränderte Chance-Risiko-Konstellation zu berücksichtigen, ändern sie ihr Urteil in "Speculative Buy".

