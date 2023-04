Thema heute: Bad Füssinger Gesundheitswochen 2023: Vier Wochen Gesundheit, die einfach Spaß machen

Die Deutschen haben viele gute Vorsätze für das Jahr 2023 gefasst, insbesondere gesünder zu leben: Die große Mehrheit der Bundesbürger hat sich für dieses Jahr vorgenommen, Stress abzubauen (67 Prozent), sich mehr zu bewegen und mehr Sport zu machen (61 Prozent), sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen (54 Prozent) und sich gesünder zu ernähren (53 Prozent).Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der DAK-Gesundheit im November 2022 ergeben. Doch häufig genug werden gute Vorhaben nicht in die Wirklichkeit umgesetzt! Europas beliebtester Kurort Bad Füssing macht all denjenigen, die im Jahr 2023 den Weg in ein gesünderes Leben starten wollen, ein besonderes Einstiegsangebot: Die Bad Füssinger Gesundheitswochen im Mai 2023 bieten dafür beste Grundlagen."Die Bad Füssinger Gesundheitswochen schaffen mehr als 50 besondere Gelegenheiten, in die Welt der Gesundheit einzutauchen und bieten zugleich beste Rahmenbedingungen, um die guten Vorsätze und den Weg in ein gesünderes und aktiveres Leben mit Start in die Frühlingssaison in die Tat umsetzen zu können", sagt Daniela Leipelt, die Kur- & Tourismusmanagerin des Heilbads an der bayerisch-österreichischen Grenze. Bad Füssing begeistert seine jährlich rund 1,6 Millionen Gäste vor allem mit der weitläufigsten Thermalbadelandschaft Europas. Noch viel größer ist im Frühjahr das "Grüne Angebot" des Heilbads: Rund zwei Drittel des Bad Füssinger Ortsgebiets sind bepflanzte Entspannungsinseln, blühende Erlebniswelten und immergrüne Parkanlagen.Die Idee der Gesundheitswochen: "Wir wollen ein anderes und neues Bewusstsein für Gesundheitsurlaub im Kurort schaffen und dabei zugleich neue Lebensfreude und Spaß an gesunder Bewegung und Entspannung vermitteln, vor allem dies in der Gruppe und damit in der Gemeinschaft mit anderen erlebbar machen", sagt Daniela Leipelt. Die Gesundheitswochen finden vom 1. bis 26. Mai statt und setzen vier gezielte Schwerpunkte: Die Aktiv- & Wanderwoche vom 1. bis 6. Mai, die Natur- & Gartenwoche vom 8. bis 13. Mai, die E-Bike- & Radlwoche vom 15. bis 21. Mai und schließlich die Wald- & Kräuterwoche vom 22. bis 26. Mai. Die Veranstaltungen finden ganz bewusst im Wonnemonat Mai statt. Bad Füssing eröffnet seinen Gästen so eine einzigartige Urlaubswelt um gesund, aktiv und entspannt durchzustarten.

