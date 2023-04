Cameco gehört zu den weltweit größten Uranproduzenten. Da sind Neuigkeiten von Cameco immer interessant Bis 2040, so äußerte sich Cameco gerade, werden die Vereinbarungen zur Lieferung von Kernbrennstoff mit Bruce Power verlängert. Diese Verlängerung um zehn Jahre beinhaltet zusätzliche Geschäfte zwischen den Vertragspartner, die rund 2,8 Milliarden US-Dollar schwer sind. Die Zusammenarbeit sichert so für Jahrzehnte die in Kanada hergestellte Kernenergie. Diese ist notwendig, um Netto-Null-Ziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...