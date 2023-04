Die Aktie des Luxusgüter-Riesen LVMH (WKN:853292) hat nach einem Rekordjahr einen kräftigen Sprung nach oben gemacht und notiert inzwischen bei 840,70 € und einem KGV von 29. Doch was kann der Aktie noch Kurspotenzial bringen? Oder ist es Zeit, Gewinne mitzunehmen? LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist weltweiter Branchenführer der Luxusgüterindustrie. Die familiengeführte Gruppe mit 75 Häusern und 175.000 Angestellten hat ihren Sitz in Paris. An ...

