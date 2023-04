Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt in seinem neuesten Bericht, dass eine weitere Fragmentierung der Welt (Deglobalisierung) negative Auswirkungen für die globale Wirtschaftsentwicklung haben könnte. Dabei wären die Entwicklungsländer am stärksten betroffen. Interessant sind die Modelle für Europa. In Kapitel 4 zum World Economic Outlook des IWF mit den Auswirkungen von Auslandsdirektinvestitionen (FDI) in Zeiten der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...