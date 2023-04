Die Inflationsdaten sorgen seit Monaten an der Börse für einige Volatilität, vor allem aus der Angst heraus, sie könnten steigende Zinsen verursachen. Doch Milliardär und Investmentmanager Barry Sternlicht sieht hier einen deutlichen Abfall voraus. Nach dem Ende eines jeden Monats wartet die gesamte WallStreet gespannt auf die Inflationsdaten, in der Hoffnung diese könnten besser, also niedriger ausfallen als im Vormonat. Grund dafür ist natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...