Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im März deutlich mehr Flugzeuge ausliefern können als zu Jahresbeginn. Dennoch hängt der Konzern bei seinen geplanten Jet-Auslieferungen für 2023 weiter hinterher. Im ersten Quartal lieferte der DAX-Konzern 127 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden aus, wie er am Dienstag in Toulouse mitteilte.Von den für das Gesamtjahr angepeilten rund 720 Auslieferungen hat er damit erst rund 18 Prozent geschafft. Zum Jahresziel fehlen also noch rund 82 Prozent. Im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...