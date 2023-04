Am heutigen Handelstag notieren aktuell bis um 13:35 Uhr alle 4 Haupt-Edelmetalle im Plus. Hintergrund hierfür ist ein offensichtlich nun wieder günstigeres Anleger-Sentiment gegenüber der weiteren Leitzinspolitik der FED, zumal auch in der morgen um 14:30 Uhr erfolgenden US-Inflationsdaten-Vorlage für den März in der Jahres-Gesamtrate eine weitere deutliche Abschwächung gegenüber Februar erwartet wird.So gewinnen aktuell Gold (TVC:GOLD) + 0,4 % auf 2000 USD, Silber (TVC:SILVER) + 0,3 % auf 24,95 USD, Platin (TVC:PLATINUM) + 0,5 % auf 997 USD und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...