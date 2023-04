HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Einbruch der Handelsvolumina von Privatanlegern auf historische Tiefstände seit dem vergangenen April sei eine erhebliche Belastung für Online-Broker wie Flatexdegiro, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtige Geschäftskennziffern für das erste Quartal 2023 böten aber Grund zu Optimismus: Seit Jahresbeginn halte sich die Handelsaktivität klar über dem Tiefpunkt im Vorquartal. Flatexdegiro gewinne zudem weiterhin deutlich mehr Neukunden als die Konkurrenz und profitiere von den steigenden Zinsüberschüssen auf den Kundenkonten./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111