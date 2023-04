EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Personalie

Oberkirch, 11. April 2023 - Der Aufsichtsrat der PWO AG hatte Frau Dr. Cornelia Ballwießer, seit 1. November 2020 Mitglied des Vorstands und CFO der PWO AG, im Dezember 2022 angeboten, den am 31. Oktober 2023 auslaufenden Vertrag um 5 Jahre zu verlängern. Frau Dr. Ballwießer hatte Ende Januar 2023 dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass sie aus privaten Gründen den Vertrag nicht verlängern und ihn einvernehmlich möglichst vorzeitig beenden möchte, um künftig eine Tätigkeit im Raum München aufnehmen zu können. Der Aufsichtsrat der PWO AG hat dies mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, jedoch Verständnis für diese Entscheidung aus privaten Gründen gezeigt. Er hat am 5. April 2023 einstimmig beschlossen dem Wunsch von Frau Dr. Ballwießer zu entsprechen, ihr Amt mit Ablauf des 30. Juni 2023 niederzulegen und einvernehmlich mit gleichem Datum ihren Dienstvertrag aufzulösen. Der Aufsichtsrat dankt Frau Dr. Ballwießer für ihr großes Engagement und ihre bisherige sehr erfolgreiche Tätigkeit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. Durch einstimmigen Beschluss am gleichen Tag hat der Aufsichtsrat der PWO AG als Nachfolger für Frau Dr. Ballwießer Herrn Dipl.-Kfm. Jochen Lischer, Prokurist und Leiter Finanzen und Controlling der PWO AG, mit Wirkung zum 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2026 zum Mitglied des Vorstands und CFO der PWO AG bestellt. Der Aufsichtsrat wünscht Herrn Lischer für seine neue Aufgabe viel Erfolg. Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com Unternehmensprofil PWO-Gruppe Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie und verstehen uns als Engineering-Haus, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft führend mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig agiert. Mit unserer Kompetenz in klimafreundlicher Leichtbauweise sind wir Technologieführer und vereinen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Möglichen. Als sinnstiftender Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene bieten wir 3.000 Mitarbeitenden an 8 Standorten auf 3 Kontinenten ein Zuhause. Wir handeln aus innerer Motivation und Überzeugung, deshalb ist Nachhaltigkeit für uns einer der zentralen Werte der Unternehmensgruppe. Wir sehen die Notwendigkeit, den Herausforderungen unserer Zeit mit innovativen und nachhaltigen Konzepten zu begegnen. Vor allem wollen wir aber die darin liegenden Chancen ergreifen. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



